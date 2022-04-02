Война в Украине обрушит путинский режим: астролог дала прогноз, когда это случится

Война в Украине положит конец режиму президента России Владимира Путина, но сами боевые действия могут затянуться. Эскалация ожидается в августе-сентябре.

Об этом заявила астролог Наталья Нестеренко. По ее словам, в этот период в войну Украины и России могут вмешаться США и НАТО, что кардинально изменит ситуацию.

По словам астролога, 2022 год станет временем крушения прежнего мирового порядка, ключевые события, которые изменят ход истории, произойдут в период с сентября-октября 2022 и до начала 2023 года.

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"Главной структурой и системой, которая будет рушиться в 2022 году, станет кремлевский режим. Кроме того, как уже очевидно, будет рушиться и заново перестраиваться вся архитектура мирового порядка, будут окончательно трансформироваться старые правила", - отметила Нестеренко

Она добавила, что в 2023 году стартует 30-летний цикл построения нового мирового порядка, в котором не будет места путинскому режиму. Однако процессы распада в Российской Федерации могут длиться вплоть до 2024 года, но они не будут столь значимыми, как перемены 2022 года.

Нестеренко прогнозирует, что завершение войны в Украине будет связано с двумя факторами – вмешательством США и НАТО и крушением путинского режима. Таким образом, завершения войны можно ожидать в течение августа 2022 – января-февраля 2023 года

Как сообщал OBOZREVATEL, известный астролог Анжела Перл заявила, что апрель станет переломным в войне Украины и России. Ключевая дата – 12 апреля.

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