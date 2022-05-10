Планы врага будут разбиты: таролог дала прогноз, сможет ли Украина победить в войне в мае

Война, которую Россия развязала против Украины, будет продолжаться, победы Вооруженных сил в мае, несмотря на все ожидания украинцев, не будет. Однако планам врага сбыться не суждено.

Об этом заявила таролог Людмила Хомутовская. По ее словам, Украине выпали четверка кубков, семерка пентаклей, иерофант и жрец.

Это значит, что ситуация на фронте не будет радовать тех, кто ждет скорой победы. Молниеносных операций и быстрого продвижения ВСУ не предвидится.

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Украинские военные будут стоять на защите своей земли, успехи будут, но не столь масштабные. В то же время карты указывают на то, что выбор на высшем уровне уже сделан, вопрос – во времени.

России выпали карты паж пентаклей, десятка жезлов, туз пентаклей и башня. Это значит, что оккупанты будут пытаться прорваться на всей линии фронта, но их планы будут разбиты.

Как сообщал OBOZREVATEL, астролог Наталья Нестеренко заявила, что Украина в мае 2022 года будет вести тяжелые переговоры с Россией о прекращении войны, но противник попытается выжать максимум из ситуации на фронте, что негативно повлияет на диалог сторон. Однако уже вскоре война в Украине может перейти в менее агрессивную фазу.

Астропсихолог Валентина Виттрок отметила, что президент России Владимир Путин, развязавший кровавую войну против Украины, скрывает свою настоящую дату рождения, чтобы никто не мог понять, что его ждет. Однако наиболее подходящая к его психотипу дата – 7 октября 1950 года.

Кроме того, известный французский прорицатель Нострадамус предвидел большую войну в Европе в 2022 году, но изначально считалось, что она затронет Париж. После начала вторжения России в Украину пророчество провидца пересмотрели.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка заявила, что Украина до конца года окончательно вырвется из-под влияния России, но победа в войне будет омрачена потерями. Военные действия могут затянуться.