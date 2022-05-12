Перелом на фронте произойдет в мае: таролог дала прогноз, когда Украина победит в войне

Перелом в войне Украины и России произойдет в мае, но о полной победе Вооруженных сил над агрессором говорить еще рано. Страны смогут перейти к переговорному процессу только после того, как территория Украины будет освобождена от оккупантов.

Об этом заявила победительница 15-го сезона "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова. По ее словам, победа будет за Украиной, но ближе к осени.

"В плане переговоров будет лучше, если они будут только после того, как российские войска покинут нашу страну. По-другому не будет. Может быть, но это очень плохо для нас заканчивается", – отметила она.

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Таролог подчеркнула, что на переговоры выпадает карта перевернутый дьявол, что не сулит ничего хорошого. Они дадут результат только после успеха украинских защитников на фронте.

Пасынкова добавила, что перелом в мае произойдет на юге страны, где наблюдается скопление российских войск – это Мариуполь и Херсон. Именно события там станут решающими и ознаменуют перемены на фронте и начало освобождения страны от оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, астролог Наталья Нестеренко заявила, что Украина в мае 2022 года будет вести тяжелые переговоры с Россией о прекращении войны, но противник попытается выжать максимум из ситуации на фронте, что негативно повлияет на диалог сторон. Однако уже вскоре война в Украине может перейти в менее агрессивную фазу.

Астропсихолог Валентина Виттрок отметила, что президент России Владимир Путин, развязавший кровавую войну против Украины, скрывает свою настоящую дату рождения, чтобы никто не мог понять, что его ждет. Однако наиболее подходящая к его психотипу дата – 7 октября 1950 года.

Кроме того, известный французский прорицатель Нострадамус предвидел большую войну в Европе в 2022 году, но изначально считалось, что она затронет Париж. После начала вторжения России в Украину пророчество провидца пересмотрели.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка заявила, что Украина до конца года окончательно вырвется из-под влияния России, но победа в войне будет омрачена потерями. Военные действия могут затянуться.