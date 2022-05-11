Осенью может начаться новая фаза войны: астролог озвучил детальный прогноз

Война, которую Россия развязала против Украины, затянется, хотя в боевых действиях и будут определенные паузы. Украине предстоит пережить тяжелое время, но она выйдет из этой ситуации победителем.

Об этом заявил ведический астролог Алакх Ниранжан. По его словам, напряжение будет сохраняться до 14 июня, однако намечается перелом в пользу Вооруженных сил Украины, который может произойти уже 11 июня – боевые действия прекратятся.

Соединение планет Юпитер-Венера-Марс, которое будет наблюдаться с 14 июля до 8 сентября, ознаменует собой активную работу государственных структур.

Новые испытания начнутся с 8 сентября 2022 года и будут длиться по 1 февраля 2023 года – Россия может попытаться начать новую фазу войны и бросит все силы против Украины. Обострение будет сильным во второй половине осени.

Видео дня

Соединение Юпитер-Венера-Юпитер, которое будет длиться с 1 февраля 2023 года до 11 июня 2023 года, ознаменует собой победу Украины в войне, но на самом деле это будет только первый ее этап.

Тяжелое время будет длиться до 25 мая 2024 года – в это время боев не предвидится, но будет множество проблем, связанных с инфраструктурой и настроениями людей. Новые перспективы перед Украиной откроются 25 мая 2024 года – в стране также грядет смена элит.

Астролог подчеркнул, что, начав войну против Украины, Россия выбрала для себя худший вариант будущего – беды, которые пережили украинцы, эхом вернутся в страну, развязавшую войну. Россияне сполна почувствуют на себе все проблемы.

Как сообщал OBOZREVATEL, астролог Наталья Нестеренко заявила, что Украина в мае 2022 года будет вести тяжелые переговоры с Россией о прекращении войны, но противник попытается выжать максимум из ситуации на фронте, что негативно повлияет на диалог сторон. Однако уже вскоре война в Украине может перейти в менее агрессивную фазу.

Астропсихолог Валентина Виттрок отметила, что президент России Владимир Путин, развязавший кровавую войну против Украины, скрывает свою настоящую дату рождения, чтобы никто не мог понять, что его ждет. Однако наиболее подходящая к его психотипу дата – 7 октября 1950 года.

Кроме того, известный французский прорицатель Нострадамус предвидел большую войну в Европе в 2022 году, но изначально считалось, что она затронет Париж. После начала вторжения России в Украину пророчество провидца пересмотрели.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка заявила, что Украина до конца года окончательно вырвется из-под влияния России, но победа в войне будет омрачена потерями. Военные действия могут затянуться.