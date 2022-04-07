Будет ли Россия бомбить западные области Украины и когда начнется восстановление городов: прогноз экстрасенса

Победитель "Битвы экстрасенсов" Максим Гордеев заявил, что в апреле 2022 года ситуация в Украине несколько стабилизируется и, несмотря на боевые действия, в некоторых регионах начнется восстановление городов. Серьезных атак на западные области не будет.

Об этом он рассказал в своем прогнозе, обнародованном на странице в Instagram. По словам экстрасенса, Россия не будет бомбить запад Украины, поскольку опасается реакции европейских стран, в частности Польши.

"У меня выпали карты Туз пентаклей и Королева пентаклей. Это говорит о том, что очень большое количество стран, в том числе и Европа, будут очень сильно помогать Украине финансово", – отметил Гордеев.

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Экстрасенс прогнозирует, что украинские военные в апреле смогут переломить ситуацию на фронте – российские оккупанты будут вынуждены отступить, но о полной победе пока говорить рано. Украинские военное выберут правильную стратегию, которая позволит достичь успехов.

Гордеев добавил, что в целом апрель в Украине будет сравнительно спокойным, эскалация возможна только на Пасху, но проблемы с гуманитарные коридорами останутся. Многие украинцы почувствуют на себе и экономические последствия войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, астролог Наталья Нестеренко заявила, что война в Украине положит конец режиму президента России Владимира Путина, но сами боевые действия могут затянуться.

Кроме того, известный французский прорицатель Нострадамус предвидел большую войну в Европе в 2022 году, но изначально считалось, что она затронет Париж. После начала вторжения России в Украину пророчества провидца пересмотрели.

В свою очередь, автор канала Irina Astrology Horoscope заявила, что Украина победит в войне с Россией, но периоды перемирия будут чередоваться с новыми обострениями. Президента России Владимира Путина ждет смерть, но есть несколько сценариев.