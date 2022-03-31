Выпадает карта 10 мечей: победитель 'Битвы экстрасенсов' дал прогноз, что ждет Украину в апреле

Победитель "Битвы экстрасенсов" Максим Гордеев заявил, что в апреле 2022 года Украину ждут перемены на фронте, поскольку России выпадает карта "Десяти мечей". Она символизирует крах и указывает на то, что российские оккупанты могут быть отброшены на ряде направлений.

Об этом экстрасенс рассказал, отвечая на вопросы подписчиков. Соответствующий ролик опубликован на его канале в YouTube.

"Наши силы намного превышают силы российских военных. Будет ли победа в апреле? Будет очень грамотная, правильная стратегия. Карта "Колесница" в первую очередь говорит о том, что у нас очень мощная армия", - отметил Гордеев.

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Экстрасенс подчеркнул, что украинским военным удастся оттеснить армию оккупантов из некоторых городов, но на Пасху возможна эскалация и ожесточенные бои, хотя в целом атмосфера будет условно праздничной.

"Будут ли ядерные взрывы в апреле? Смотрим. Нет, это обман, это иллюзия", - сказал он.

В то же время Гордеев подчеркнул, что в Украине останутся проблемы с гуманитарными коридорами, поставкой продовольствия и финансами. Западные регионы страны будут принимать беженцев, которые остались без собственного жилья.

Как сообщал OBOZREVATEL, астролог и экстрасенс Сергей Кобзарь предсказал, когда Украина выиграет войну против России и что ждет нашу страну после этого.

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