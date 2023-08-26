Значительно облегчает жарку: зачем действительно нужна спираль на шампурах

Конец августа – прекрасная возможность пожарить шашлыки на природе и насладиться последними летними днями. Значение имеет не только избранный маринад, но и процесс приготовления.

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Для жарки мяса на природе обычно используют шампуры, однако многие не знают нюансов их применения. OBOZREVATEL разбирался, зачем действительно нужна петелька на шампурах.

Зачем нужна спираль на шампурах

Специалисты рассказали, что и спираль, и петелька на шампурах имеют немаловажное значение. Спиральная форма помогает качественно прожарить мясо со всех сторон. Она надежно фиксирует шампур на мангале и упрощает процесс прожарки.

Благодаря спирали шампур можно легко поворачивать даже одной рукой, без дополнительных инструментов и прилагая минимум усилий.

Спираль также предотвращает быстрый нагрев. Важно правильно выбрать шампуры: завив должен начинаться в 5-7 см от кольца.

Какое назначение петельки

Петелька на шампурах необходима для подвешивания. Но основное ее предназначение состоит в процессе снятия готового мяса на тарелку. Петелька помогает не обжечь пальцы.

Как использовать петельку

Возьмите два шампура. Наденьте петельку из пустого шампура на шампур с готовым шашлыком со стороны ручки и осторожно опускайте вниз, толкая мясо в тарелку.

Кстати, испортить пикник с шашлыками может только необходимость отмывать шампуры от жира и пригоревших остатков пищи. Как быстро и эффективно отмыть грязь с помощью подручных средств – читайте в материале.

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