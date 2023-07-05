Удалят жир в считанные минуты: самые простые способы почистить барбекю

Летний выезд на природу может испортить разве что необходимость чистить барбекю. Остатки пищи, грязь и жир быстро застывают на решетках и даже дорогие химические средства не всегда могут справиться с загрязнениями.

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К счастью, очистить гриль можно подручными натуральными ингредиентами. Издание Express рассказало о лучших способах для удаления жира на барбекю.

Белый уксус

Белый уксус, поскольку он прекрасно очищает оставшиеся на гриле жир и грязь. Приятный бонус – уксус действует в качестве нейтрализатора запахов.

Способ приготовления: смешайте белый уксус и воду 1:1 (можно взять 0,5 л воды и столько же уксуса). Налейте раствор в пульверизатор и обработайте грязные поверхности. Затем протрите решетки губкой.

Пиво

Неожиданный, но, по словам экспертов, весьма действенный лайфхак. Если у вас осталось пиво после барбекю, не выбрасывайте его. Смочите проволочную щетку пивом и потрите ею гриль. Это поможет быстро удалить жир и остатки пищи, но лучше чистить гриль пивом, пока решетки еще теплые.

Кетчуп

Кетчуп справится не только с грязью, но и с ржавчиной. Налейте небольшое количество кетчупа на грязный участок и оставьте его на несколько минут. Затем протрите остатки и промойте барбекю водой с моющим средством.

Пищевая сода

Самый популярный метод очищения различных типов загрязнений – несомненно, пищевая сода. Это универсальный природный очиститель, который эффективно удалит пригоревшую пищу и жир. Посыпьте немного соды на еще теплый гриль и сделайте пасту из воды и соды в пропорции 1:1. Щедро нанесите пасту на загрязненные поверхности гриля и тщательно потрите губкой.

Кофе

Смесь кипятка с кофейными зернами или старой гущей кофе быстро очистит инструменты для барбекю. Добавьте две-три чайные ложки в горячую мыльную воду, затем протрите кастрюли и посуду мягкой губкой. Съемные части для барбекю можно оставить в смеси на один-два часа.

Лук

Включите гриль. Возьмите большую луковицу и разрежьте ее пополам (шелуху снимать не обязательно). Проткните половинку лука вилкой для гриля и натрите решетки гриля.

Кстати, очистить решетку поможет сода, песок, лимонная кислота и соль. Детальнее читайте в материале.

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