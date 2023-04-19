Как отмыть шампуры и решетку для барбекю: действенные средства

Весна – идеальное время, чтобы выбраться с родными и друзьями на природу. Вскоре наступит сезон барбекю и шашлыков. После приготовления вкусной пищи испортить настроение может только необходимость отмывать шампуры и решетку от остатков застывшего жира.

Видео дня

Для самых ленивых есть способ, связанный с использованием костра – нужно просто держать инвентарь на огне, пока остатки пищи не превратятся в уголь. После охлаждения решетку и шампуры тщательно протирают щеткой. Как быстро и эффективно отмыть грязь с помощью подручных средств – читайте в материале OBOZREVATEL.

Сода

Сода известна абразивными свойствами и способностью без особого труда отмыть устаревшую грязь. Эксперты советуют смешать соду и уксус в пропорции 1:2 и натереть раствором грязные поверхности. Остатки раствора наливаем в большой пакет, куда нужно поместить шампуры и решетку. Плотно завязанный пакет следует оставить на несколько часов, а лучше – на ночь. Вы получите идеально чистый и сияющий инвентарь.

Уксус

Уксус смешивают с водой в равных пропорциях и наливают полученный раствор в пульверизатор. Его следует равномерно нанести на грязные поверхности и удалить остатки загрязнения металлической губкой. Затем используют обычное моющее средство и промывают инвентарь чистой водой.

Песок

Чаще всего для очищения решеток от барбекю и шампуров на природе используют обычный песок. Есть несколько вариантов использования. Можно натереть песком инвентарь, удалив остатки пищи и жира, затем промыть в чистой воде с моющим средством. А можно обмыть шампуры водой и воткнуть их в горячий песок на несколько часов, естественно, если погодные условия позволяют. Песок очистит поверхность, затем достаточно будет только прополоснуть.

Лимонная кислота

Лимонная кислота избавит от жира и копоти. Ее следует разбавить с водой, опустить в раствор грязный инвентарь и прокипятить в металлической емкости 10-15 минут.

Соль

Вам понадобится:

металлическое ведро

соль

вода

В ведро насыпаем пачку соли (на 10 л воды 1 кг соли), погружаем шампуры в раствор и кипятим в течение часа. Затем с помощью губки можно легко удалить остатки грязи.

Картофель

Обычно на природу берут картошку, но немногие знают, что она способна быстро очистить шампуры и решетки. Крахмал поможет избавиться от остатков пищи. Сначала рекомендуют погрузить шампуры и решетку в горячую воду на 30 минут, а затем, не дожидаясь, пока инвентарь остынет, натереть его половинкой картофелины. Затем погружаем его в ведро с чистой прохладной водой и кипятим еще 15 минут.

Газированные напитки

Газированные напитки содержат ортофосфорную кислоту, которая способна эффективно удалить загрязнения. В большой пакет советуют налить газировку и поместить внутрь решетки с шампурами. Инвентарь должен быть полностью покрыт жидкостью. Через 2-3 часа нужно протереть губкой приборы и промыть их чистой водой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя очищать средством для мытья посуды.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.