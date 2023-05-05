Ягоды будут все лето: чем подкормить кусты малины в мае
Малина – одна из самых полезных ягод, которую можно вырастить на грядке. Она укрепляет иммунитет, ведь содержит много витамина С, полезна для желудочно-кишечного тракта, помогает при гипертонии и малокровии.
Но часто случается так, что малина начинает плохо плодоносить. Чтобы не упустить возможности полакомиться сочными и вкусными ягодами, следует вовремя внести подкормку. Чем подкормить кусты малины в мае – читайте в материале OBOZREVATEL.
В мае и в начале июня специалисты рекомендуют внести гороховое удобрение. Это малоизвестный, но очень действенный способ. Для удобства публикуем пошаговую инструкцию по приготовлению.
Шаг 1. Налейте в емкость 1 л воды и замочите в ней стакан гороха.
Шаг 2. После того, как горох хорошо размокнет, его нужно тщательно перемолоть в воде. Сделать это можно с помощью блендера.
Шаг 3. Перед использованием каждый стакан концентрата следует разводить с тремя литрами воды.
Есть более простой способ приготовления. Стакан гороха заливают двумя литрами теплой и настаивают минимум сутки.
Готовым раствором нужно щедро поливать кусты малины. Гороховая подкормка поможет существенно увеличить урожай.
Кстати, иногда даже при правильной обрезке и подкормке вырастают крохотные водянистые ягоды. Огородники разводят руками – вероятно, год был неурожайный. Но наиболее распространенной ошибкой, которая может испортить урожай, является нарушение правил соседства. Возле каких культур нельзя сажать малину – читайте в материале.
Раньше OBOZREVATEL рассказывал, чем нельзя подкармливать малину.
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