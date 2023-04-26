Чем нельзя подкармливать малину: увянет за один день

Чтобы вырастить вкусную и крупную малину, следует придерживаться основных правил подкормки и борьбы с вредителями. Профилактические опрыскивания начинают уже в апреле-мае. Можно сделать раствор бордосской жидкости, смешав 10 л воды и 300 г смеси.

Видео дня

Важно помнить о необходимости своевременной обрезки. Особенно это касается ремонтантных сортов, которые могут плодоносить несколько раз в год. При пренебрежении правилами ухода это свойство может быть утрачено и куст будет давать ягоды только раз в сезон. По словам экспертов, некоторыми удобрениями точно нельзя подкармливать малину, иначе она увядает за один день. Детальнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Запретное удобрение

Первое правило ухода за малиной: удобрения лучше не смешивать. Как вариант, можно сперва подкормить кусты коровяком, а через 2 недели внести древесную золу.

Специалисты не рекомендуют вносить в большом количестве азотные удобрения, особенно осенью. Зимой молодые побеги могут быстро погибнуть. Да и вообще азотные удобрения ускоряют рост побегов, но останавливают рост ягод.

Азотные удобрения весной не следует вносить, ведь они способствуют росту уровня кислотности почвы. Высокий уровень кислотности не подходит для кустов малины.

Хлор – еще один запретный элемент, который не следует использовать в составе удобрений. Малина не любит и не воспринимает это вещество.

Полезные удобрения

Перегной

Подкармливать кусты перегноем можно не чаще одного раза в месяц, ведь это удобрение любят вредители. На 1 квадратный метр нужно взять 1 ведро перегноя и присыпать его грунтом.

Птичий помет

Это удобрение считается идеальным для малины. Особенно речь идет о помете домашней птицы. Раствор следует настаивать 5 дней, положив на дно ведра помет и залив его водой в пропорции 1:20.

Сорняки

Малина обожает удобрение из свежих сорняков и крапивы. Ведро следует на четверть наполнить измельченной зеленью, залить смесь водой и настаивать 10 дней.

Древесный пепел

Минеральные вещества, содержащиеся и в его составе, очень полезны для малины. Это самое простое удобрение, пепел вносят в чистом виде под кусты. Как вариант, можно приготовить смесь: 600 г пепла на 10 л воды настаиваем ровно сутки и поливаем под корни. На 1 куст достаточно 2-х литров раствора.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о популярных удобрениях, которые на самом деле могут принести вред растениям.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.