Когда нужно обрезать малину: плодоносить до морозов

Чтобы получить щедрый урожай малины, следует регулярно ее обрезать. Особенно это важно для ремонтантных сортов, которые могут плодоносить несколько раз в году. При пренебрежении основными правилами ухода это свойство может быть утрачено и куст будет давать ягоды только раз в сезон.

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При недостаточном и нерегулярном уходе второй урожай может быть значительно хуже – ягоды будут маленькими, водянистыми и кислыми по вкусу. Почему и когда нужно обрезать малину, читайте в материале OBOZREVATEL.

Правильное время для обрезки

Если малину обрезать рано, все питательные вещества не успеют поступить из стеблей в корни. Это может существенно ухудшить урожай в следующем сезоне.

Обычно малину обрезают осенью. Для обычных сортов оптимальным является сентябрь и октябрь, то есть сравнительно теплые периоды без существенных заморозков. Ремонтантные сорта рекомендуют обрезать позже – в ноябре или даже в начале декабря.

Как обрезать малину

Эксперты не рекомендуют ежегодно прореживать малину. Оптимальный вариант – 1 раз в 2-3 года. Густо посаженные кусты будут давать плохой урожай и могут начать болеть.

Сухие ветви не будут уже плодоносить, поэтому их следует без сомнений обрезать. В общей сложности на каждом кусте советуют оставить по 5 здоровых стеблей. Чтобы предотвратить размножение вредителей малину можно обрезать под самый корень.

Если на ветках много зеленых листьев, рекомендуют оставить половину длины. Двухлетние стебли отличаются по внешнему виду от зеленых молодых веток – их также следует обрезать.

Особенности ремонтантной малины

Ремонтантную малину можно обрезать под корень, удаляя всю наземную часть и очищая почву от вредителей. Огородники отмечают, что дополнительно возделывать куст или землю химическими средствами не нужно.

Кроме низкой обрезки, применяют и высокую. Стебли нужно укоротить только наполовину. То есть оставить примерно 1 м. Такая обрезка поможет собрать щедрый урожай осенью.

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