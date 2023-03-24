Чем подкормить кусты малины весной, чтобы урожай был гигантским: советы

Малина – растение, которое довольно быстро стареет. На 2-3 год куст начинает ослабевать и давать все меньший урожай. В таком случае он начинает разрастаться вширь, чтобы найти более богатую и плодородную почву для новых побегов. Чтобы поддержать здоровье и урожайность малины, растение нужно правильно подкармливать весной.

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OBOZREVATEL разбирался в тонкостях внесения удобрений для малины. Правильно обработанный куст принесет хороший урожай, а ягоды будут большими и сладкими.

Азотные удобрения

Внесение в почву азота весной очень важно, ведь именно это вещество помогает растениям сформировать здоровую лиственную массу. При этом дозировка должна быть достаточно точной, ведь избыток азота может помешать цветению малины и, соответственно, появлению ягод. Также передозировка удобрениями может серьезно повредить растениям.

Вносить азот можно с момента, когда сойдет снег, и до полного развития листьев. В идеале это должен быть март, если он бесснежный. Бедные почвы (глинистые и песчаные) можно за этот период удобрять азотом дважды. Если после первого внесения растение начало активно расти и развиваться, значит, полученного азота ему достаточно.

Проще всего вносить азот, разбросав это минеральное удобрение по талому снегу, тогда оно растворится в воде и естественным образом попадет в землю. Когда под малиной вы видите лужу воды с небольшими островками снега, самое время подкармливать ее азотом. По устойчивому снегу или льду азот рассыпать не стоит, так он испарится при таянии, а не пойдет в грунт.

Также надежный метод – это вносить азотное удобрение, когда на малине начали появляться листики. В это время растение активно впитывает питательные вещества из почвы и хорошо их усваивает.

Если вы выращиваете ремонтантную малину и осенью срезали все ее ветки, подкормку лучше отложить на конец марта – апрель. Но лучше успеть до появления первых листьев. Так она лучше насытится азотом.

К азотным удобрениям относятся карбамид и аммиачная селитра. Также можно вносить нитроаммофоску, в составе которой есть одновременно азот, фосфор и калий. В таком случае во время летней подкормки малины придется снизить концентрацию азота и фосфора. Нормы внесения этих удобрений таковы:

карбамид – 15-20 граммов на квадратный метр;

аммиачная селитра – 10-15 граммов на квадратный метр;

нитроаммофоска – 20-30 граммов на квадратный метр.

Как правильно подкармливать кусты малины

Если вы выбрали метод рассыпания удобрений по земле, то постарайтесь распределить средство равномерно, а затем разрыхлите почву вокруг куста на глубину примерно 5 см так, чтобы гранулы смешались с землей. Если субстрат под кустами сухой, их нужно дополнительно полить.

Также можно вносить минеральные удобрения, растворенные в воде. Лучше брать несколько меньшее количество вещества, чем предлагает инструкция, а после подкормки сверху пролить землю водой, чтобы азот проник глубже в корни, а не просто испарился.

Органические удобрения для малины

Еще одним богатым источником азота являются органические удобрения. Они также содержат калий, фосфор и другие микроэлементы. Однако их концентрацию при этом высчитать достаточно сложно, ведь каждый раз смесь получается с разной пропорцией составляющих. Вот какие удобрения можно использовать для малины.

Годичный и более перегной

Рассчитывать перегной следует в пропорции 1 ведро на квадратный метр. Его нужно рассыпать по земле и смешать с верхним ее слоем любым способом. Свежий перегной для удобрения малины не подходит.

Настой коровьего или конского навоза

Чтобы подготовить жидкую подкормку на основе навоза, заполните сухим веществом ведро на треть, а затем долейте до верха воды. Далее ведро нужно накрыть крышкой и поставить бродить в теплое место. Открывать и перемешивать средство нужно каждый день. Примерно через 5-7 дней смесь нужно разбавить водой в пропорции 1:10 и полить малину из расчета ведро на квадратный метр.

Настой птичьего помета

Изготовляют и вносят в землю это средство аналогично предыдущему. Но разводить его для внесения нужно вдвое сильнее – в пропорции 1:20.

Настой сорняков или крапивы

Чтобы приготовить жидкое удобрение на растительной основе, необходимо взять сочные части растений, измельчить, наполнить ими емкость и залить водой. Бродить такой настой должен 7-10 дней. Помешивать его нужно каждый день. Готовая жидкость разбавляется водой в пропорции 1:5 и малина поливается ею из расчета ведро на квадратный метр.

Растения-сидераты

Весной в междурядье на огороде посейте бобовые культуры (горох, клевер, люпин). Эти растения сами по себе притянут к верхним слоям почвы азот. А из их зеленой массы можно изготовить жидкое удобрение, богатое этим веществом. Когда сидераты дадут бутоны, их нужно скосить и разложить в междурядье. В процессе перегнивания они будут обогащать землю макро- и микроудобрениями.

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