В высокогорье Карпат даже в марте все еще властвует зима: появились яркие фото
В высокогорье Украинских Карпат 20 марта еще лежит снег. Снежный покров может сохранятся на вершинах гор даже до лета.
Об этом сообщил Telegram-канал ГСЧС Украины и поделился фотографиями, как выглядит Черногорский хребет сейчас. Снимки были сделаны горным спасателем Василием Фицаком и обнародованы в Facebook.
"Невероятный весенний день", – написали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве предупредили, что на высокогорье снег может быть до лета. "Поэтому, если вы планируете отправляться в поход, учитывайте прогноз погоды и убедитесь в безопасности восхождения", – предупредили в ГСЧС.
Напомним, что 21 марта по стране синоптики прогнозируют плюсовую температуру, но в ряде регионов местами ожидаются небольшие дожди. В частности, осадки прогнозируются в западных, северных и центральных областях.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– С 22 марта синоптики прогнозируют резкое потепление в Украине. Ожидается, что температура воздуха поднимется до +19 градусов.
– В апреле-2023 в нашей стране ожидается переменчивая погода с перепадом температур. Второй месяц весны будет пасмурнее, чем март.
– По данным Wisemeteo, эта весна будет прохладной и сухой, а настоящее тепло в Украину придет только со второй половины сезона.
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