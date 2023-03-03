В Украине станет теплее, но часть областей накроют дожди: синоптики дали детальный прогноз на выходные. Карта

В ближайшие дни в Украине будет держаться "плюсовая" температура. Столбики термометров будут достигать +10 градусов, однако иногда возможны небольшие дожди.

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Соответствующим прогнозом поделились синоптики Украинского гидрометцентра. В частности, в пятницу, 3 марта, существенных осадков не ожидается. Дневные температуры воздуха на востоке страны будут достигать +6+8 градусов по Целью, на западе +5+8. В южных областях будет теплее – до +10 градусов, а в северных прохладнее – до +6.

В ночь на субботу, 4 марта, столбики термометров будут колебаться в пределах -1+2. Днем практически на всей территории страны температура воздуха будет выше нуля, на юге до +10, в других областях от +2 до +8 градусов. В Сумской и Харьковской областях возможны дожди с мокрым снегом, Житомирская, Киевская и Черниговская – небольшие дожди.

Напомним: