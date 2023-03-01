После настоящей весны еще вернутся морозы: климатолог рассказала, когда в Украине ждать похолодания

Несмотря на то, что реальная весна этого года пришла в Украину раньше календарной, в первые дни марта погода все еще будет морозной. Столбики термометров будут опускаться ниже нуля ночью, при этом ближе к выходным будет становиться все теплее.

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Однако с понедельника, 6 марта, ощутимые морозы еще вернутся в часть регионов. Об этом "Апострофу" рассказала климатолог Вера Балабух.

Так, в ближайшие дни, 2 и 3 марта, прохладнее всего ночью будет на западе, севере и востоке страны – там температура воздуха будет от 4 до 6 градусов ниже нуля. На юге и в центре Украины будет немного теплее – столбики термометров покажут ночью от 2 градусов мороза до 1 градуса по Цельсию.

Днем завтра и послезавтра будет гораздо теплее: в западных, восточных и северных областях воздух прогреется от 3 до 5 градусов тепла, а на юге и в центре Украины будет от +5 до +8 градусов по Цельсию.

На востоке страны возможны кратковременные дожди, а в остальных регионах эти два рабочих дня пройдут без существенных осадков.

Ближе к выходным погода в Украине, говорит Балабух, станет еще более весенней, теплее будет даже ночью.

В субботу и воскресенье, 4 и 5 марта, небольшие "минусы" – 1-2 градуса – ожидаются в темное время суток на востоке, севере и западе Украины. А в центре и на юге синоптики прогнозируют ночью от нуля до 2 градусов тепла.

Днем на этих выходных будет настоящая весна: в восточных и северных областях будет около 5 градусов с отметкой "плюс", а на юге, западе и в центре – от +5 до +9 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют.

Сразу после этого, 6 марта, на западе и севере снова ожидается похолодание – туда вернутся ночные морозы до 5-7 градусов по Цельсию. Климатолог отмечает, что такая температурная нестабильность будет наблюдаться в течение всего первого месяца весны.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики рассказали, что март этого года будет на несколько градусов теплее обычного. Осадки в первый месяц весны ожидаются в пределах нормы.

В целом весна 2023 года в Украине будет сопровождаться интересной погодой. Этот сезон будет холодным и сухим.

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