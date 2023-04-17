В Украине потеплеет до +20: синоптик дала прогноз на вторник и ответила, ждать ли прекращения дождей
Во вторник, 18 апреля, в Украине прогнозируется потепление. Температура воздуха кое-где прогреется до +20 градусов.
При этом дожди все еще не покинут территорию нашей страны. Об этом сообщила украинская синоптика Наталья Диденко.
По ее словам, 18 апреля на территории страны ожидается умеренная температура воздуха. В течение дня она удержится на уровне +12...+15, на западе местами +9...+12 градусов, теплее всего будет в южной части – до +17...+20 градусов.
Дожди более вероятны на западе и юго-западе Украины, на остальной территории – сыро, облачно, однако без существенных осадков.
В Киеве завтра осадки тоже маловероятны, дневная температура воздуха прогнозируется на уровне +13…+14 градусов.
Следует отметить, что по данным Укргидрометцентра, во вторник существенных осадков не ожидается. Средняя ночная температура в этот день по стране ожидается на уровне +8... +6 градусов, днем воздух будет прогреваться до +13... +15 градусов.
Напомним, накануне синоптики рассказали о погоде после Пасхи.
Также сообщалось, что синоптик рассказала, когда в Украину ворвется потепление.
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