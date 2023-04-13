Погода начнет меняться на Пасху: синоптик рассказала, когда в Украину ворвется потепление

В пятницу, 14 апреля, погода в Украине будет неоднородной. В некоторых регионах нашей страны прогнозируется до +20 градусов тепла, но в других областях столбики термометров не поднимутся выше +8 градусов.

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Существенного изменения погоды следует ожидать уже на Пасху, 16 апреля. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

В последний рабочий день недели существенное потепление ощутят жители западных и части центральных и южных областей. В этих регионах столбики термометров поднимутся до 15-20 градусов тепла.

Однако на севере и востоке нашей страны, а также в Полтавской области в пятницу в течение для следует ожидать невысоких для апреля показателей +8…+11 градусов.

В течение 14 апреля умеренные дожди ожидаются в восточных областях, в большинстве других областей Украины – возможны небольшие осадки. На западе нашей страны будет преобладать сухая погода. По прогнозу синоптика, под вечер в пятницу на Закарпатье возможен дождь.

В столице 14 апреля в течение дня будет достаточно прохладно – всего 9-11 градусов выше нуля. Небо над Киевом будет преимущественно облачным, местами возможен небольшой дождь. В субботу в украинской столице ожидается еще большее снижение температуры.

Небольшое потепление придет на Пасху. Однако более ощутимо тепло украинцы смогут почувствовать уже во вторник, 18 апреля. При этом синоптик предупредила, что в ближайшие дни о длительном периоде без дождей пока, по предварительным прогнозам, речь не идет.

В Украине пока что будет преобладать дождливая погода с температурными качелями.

Напомним, в середине апреля население нашей планеты испытает влияние нескольких магнитных бурь. Метеочувствительные люди могут почувствовать ухудшение состояния, однако даже к такому явлению можно подготовиться.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Начальника отдела метеопрогнозов Наталья Голеня ранее говорила, что до Пасхи будет пасмурно и будут лить дожди. Уже с понедельника, 17 апреля, в Украину придет антициклон, который принесет сухую и теплую погоду.

– По мнению синоптиков, погода в апреле 2023 готовит украинцам приятный сюрприз. В конце месяца она порадует почти летними температурами.

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