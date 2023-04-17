Синоптики дали прогноз на начало недели в Украине: отступят ли дожди. Карта

В течение ближайших трех дней в Украине синоптики прогнозируют дожди: в понедельник, 17 апреля, дождь ожидается преимущественно на западе страны, во вторник, 18-го – существенных осадков не ожидается. В среду же, 19 марта, дожди наиболее вероятны в регионах в центре и на востоке.

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Также пока не стоит ждать действительно весеннего тепла. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

"В понедельник в западных областях небольшие дожди, днем местами грозы; на остальной территории без существенных осадков, лишь в ближайшую ночь на северо-востоке страны небольшой дождь и мокрый снег. Ветер восточный, юго-восточный, 5-12 м/с. Температура ночью +3 +9 тепла, в Карпатах и на востоке страны +1+6 тепла; днем +8+15, в южной части и на Закарпатье местами +16-+19", – прогнозируют синоптики.

А вот во вторник существенных осадков не ожидается. Средняя ночная температура в этот день по стране ожидается на уровне +8+6 градусов, днем воздух будет прогреваться до +13+15 градусов.

Среда, 19 апреля, принесет дожди в основном в центре и востоке. На остальной территории нашего государства преимущественно облачно с прояснениями. Ночная температура +8+6 градусов, дневная в диапазоне +13+15 градусов.

Напомним, накануне синоптики рассказали о погоде после Пасхи.

Также сообщалось, что синоптик рассказала, когда в Украину ворвется потепление.