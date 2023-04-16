Ночью возможны заморозки: синоптики рассказали о погоде после Пасхи

После Пасхи погода украинцев весенним теплом не порадует. Уже в ночь на понедельник на востоке, севере и в центре нашего государства возможны небольшие заморозки.

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Также следующие несколько дней будут дождливыми, днем столбики термометра преимущественно не будут подниматься выше +13...15 градусов, теплеть же начнет лишь с 18 апреля. Такие погодные капризы прогнозирует GISMETEO.

Так, по прогнозам синоптиков, уже 17 апреля на востоке, севере и в центре нашей страны ночью возможны небольшие заморозки: до 0-3 градусов. Днем воздух по стране в среднем прогреется до +8+13 градусов.

Некоторое потепление ожидается в период с 18 по 20 апреля: днем столбики термометров могут показывать до +15+20 градусов. Однако ночью и дальше будут не по-весеннему холодные: заморозки на почве и существенное снижение температуры воздуха возможно, в частности, в западных и северных регионах страны.

Киев

Погода в столице в следующие три дня после пасхи будет пасмурной. Не стоит рассчитывать пока и на тепло: днем в Киеве будет теплеть до +12+15 градусов, ночью же ожидается +7+9.

Днепр

Похожими будут следующие три дня и в Днепре. Погода там также не порадует солнышком, в регионе прогнозируются дожди. Температура будет колебаться от +13+14 градусов днем до +6+9 градусов ночью.

Харьков

Три следующих дня в Харькове будут пасмурными, возможны кратковременные дожди. Дневная температура будет достигать +14+15 градусов, ночью будет холодать до +6+9 градусов.

Львов

Львовянам тоже стоит настроиться на пасмурные и дождливые несколько последующих после Пасхи дней. Днем в городе Льва воздух будет прогреваться до +12+13 градусов, ночью же ожидается до +7+9 градусов.

Одесса

В Одессе в первые три дня после Пасхи – пасмурно, не исключены кратковременные дожди. Днем ожидается +12+13, ночью около +9 градусов.

Схожие погодные условия ожидают и другие регионы нашего государства.

Напомним, ранее синоптик рассказала, когда в Украину ворвется потепление. Наталья Диденко уверена, что значительное тепло украинцы смогут ощутить уже во вторник, 18 апреля. При этом синоптик заметила, что дожди пока не прекратятся.