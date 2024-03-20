В Украине есть псевдолатинские фамилии с юмористическим происхождением: примеры

Фамилии – это не только часть нашего имени, но и интересный элемент истории и культуры. В Украине кроме традиционных украинских фамилий существуют также псевдолатинские фамилии, которые имеют интересное и часто юмористическое происхождение.

Латынь повлияла на многие языки и слова, в том числе и на некоторые украинские фамилии. Исследователь Юлиан Редько в своем труде "Походження українських прізвищ" рассказал о них подробнее.

Наверное, каждый украинец хоть раз в жизни читал "Енеїду" Ивана Котляревского. Вспомните макароническую речь троянцев к царю Латину в IV части произведения.

"Енеус ностер магнус панус

І славний троянорум князь.

Шмигляв по морю, як циганус,

Ад те, о рекс! прислав иунк нас".

Обратите внимание на суффикс -ус. Он встречается в украинском языке только в отдельных словах, взятых из латинского языка, типа "архивариус", "нотариус". Но тогда возникает вопрос, что такое "панус" и "циганус".

Эти слова образованы как насмешливые названия вроде латинских слов добавлением характерного суффикса. Герои "Енеїди" нередко использовали этот прием во время того, как пытались говорить на высоком языке, чтобы казаться умнее.

Добавление суффикса -ус к обыденным словам было своеобразной пародией на ученых XVIII века, которые часто добавляли латинские суффиксы к польским или украинским терминам.

По тому же принципу образовался и ряд украинских фамилий.

Некоторые из них ушли от имен, например: Гринус (Гринько), Дмитрус (Дмитро), Ілюс (Ілля), Микус (Микола), Федус (Федір), Левус (Лев) и т.д.

От существительных : Баюс (від "бай" — казкар), Димус (дим), Канюс (каня), Ракус (рак), Ярмус (ярмо).

От глаголов : Дерус (від "дерти"), Бігус ("бігати"), Лигус ("лигати"), Мандрус ("мандрувати"), Теребус ("теребити"), Ходус ("ходити").

Только в отдельных случаях фамилии на -ус можно считать действительно латинскими, например, Манус (лат. manus – рука), Літус (лат. Litus – берег). Но у исследователей есть определенные сомнения, ведь и эти фамилии могли быть образованы от глаголов "манити" и "літати".

В то же время есть несколько фамилий с суффиксами -ус, которые до сих пор имеют непонятное строение. К примеру: Бавус, Бреус, Курус, Мадйлюс, Пйндус, Реус, Чегус.

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