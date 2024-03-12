Есть только в украинском языке: какие существуют смешные казацкие фамилии

Украинский язык чрезвычайно богат разными фамилиями. Они имеют десятки типичных окончаний и массу источников происхождения, но это характерно для многих европейских языков. Но одна группа украинских фамилий остается абсолютно уникальной – это шутливые казацкие родовые имена.

Массово фамилии в Украине начали вводить в XVII веке, после того как киевский митрополит Петр Могила приказал священникам с 1632 года вести метрики в своих приходах. Именно в этот период процветало украинское казачество – особый слой населения, войско, которое имело, кроме прочего, собственные типичные прозвища для побратимов. В том числе, вероятно, данные в шутку. Они и стали официальными фамилиями, которые сохранились до сих пор. OBOZ.UA собрал некоторые примеры.

Как правило, такие фамилии имеют несколько корней, они как будто слеплены из нескольких слов. Например, Перебийнис или Нетудыхата. Вероятно, они формировались под влиянием украинских народных сказок, для которых типичными были такие имена персонажей, как Котигорошко, Кожемяка, Вернигора, Вернидуб или Крутивус. А теперь сравните эти имена с типично казацкими фамилиями, которые сейчас кажутся нам забавными и даже в чем-то смешными:

Верниволя,

Закривидорога,

Затуливитер,

Захватихата,

Зачешигрива,

Недайвода,

Нездийминога,

Незовибатько,

Неежмак,

Неежпапа,

Нелейборщ,

Непейвода,

Нетудыха,

Неховайзуб,

Кадыгроб,

Обойдыхата,

Оридорога,

Перебийнис,

Перевернихата,

Переймивовк,

Покиньчереда,

Пробийголова,

Товчигречка,

Убийвовк,

Убийкинь.

Следовательно, такие фамилии наверняка имели нечто общее со сказочной традицией и народным обычаем называть героев и богатырей. Но по какому принципу казаки называли друг друга таким образом, мы вряд ли узнаем.

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