Какие украинские пословицы часто говорят неправильно: самые яркие примеры

Украинский язык богат пословицами – короткие, но меткие изречения, вобравшие в себя народную мудрость, опыт и наблюдение за жизнью. Их используют, чтобы добавить эмоциональности языку, подчеркнуть мнение, дать совет или просто точно описать ситуацию.

Однако из-за широкого влияния русского языка на украинский мы не редко используем высказывания неправильно. Мaximum поделился подборкой пословиц, которые часто услышаны во время общения украинцев и предложил более удачные варианты.

Украинские пословицы – это сокровищница народной мудрости. Их правильное употребление делает язык богаче, выразительнее и показывает наше уважение к традициям.

Однако немало привычных для нас выражений, которыми мы пытаемся обогатить свою речь наоборот ее портят, потому что являются калькой с русского.

"Кидатися в очі" – это дословный перевод фразы "бросаться в глаза". Мы используем эту пословицу ежедневно, даже не задумываясь, что в аутентичном украинском языке есть свои аналоги этого выражения.

Поэтому следует использовать словосочетание "Брати очі", "Впадати в око", "Впадати в очі", "Впадати у вічі".

Аналогичная ситуация с русским "Не вешайте нос". Вместо того, чтобы сказать "Не вішаймо носа", лучше использовать пословицу "Ховаймо на спід тягар наших бід".

Чтобы описать свое затруднительное финансовое положение, можно сказать "У кишенях гуде", "Вітри віють у кишені", "Дюдя в кишені свистить", "У кишені аж гуде" и отойди от кальки "Вітер свистить у кишені" и "У кишені вітер свище".

"Не сошлись характерами" породила украинскую вариацию "Не зійшлися характерами", но она также не является правильной. По-украински лучше сказать "Не до вдачі одне одному".

Очень распространенную ошибку совершают даже те, кто считает, что очень хорошо знает украинский, произнося "Брати приклад з когось", "Піти за прикладом", "Слідувати прикладу" и даже "Наслідувати приклад". Все эти фразы являются калькой. Единственным правильным вариантом является "Взорувати на когось".

Также пословицу "Вітер в голові" следует заменить на "Метелики в голові", "Фіалки в голові", "Шпаки в голові".

Неправильное выражение "На безриб'ї й рак риба" – на "Голодному й опеньки м'ясо", "Де немає співця, послухаєш і горобця", "Їж, козо, лозу, коли сіна немає", "Коли нема пшона, давайте круту варити", "На безлюдді й Хома чоловік" и "У степу й хрущ м'ясо".

Кальку с русского "Где взял, там уже нет" заменить на "Де доп'яв, там уже катма".

"Чекати з моря погоди" – на "Жданики поїсти", а "Думки лізуть в голову" – на "Обнімають думки".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, о том, что означает украинская пословица "нате і мій глек на капусту".

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