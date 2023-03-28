Урожай будет рекордным: секрет с сахаром для лучшего опыления

Много народных методов пригодятся весной садоводам и огородникам. Чтобы вырастить качественный и щедрый урожай, следует не только правильно вносить удобрения в почву и подпитывать рассаду. Огородники часто оставляют без внимания важность своевременного опыления.

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Пригодится только ложка сахара. Этим способом издавна пользовались наши предки, ведь порой сезон "цветения" может не задаться. Детальнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Сахар рекомендуют использовать в качестве подкормки для пчел. Опыление необходимо для того, чтобы цветы, растения и огородные культуры цвели и плодоносили.

Насыпать под кустики сахар не нужно. В емкости следует смешать белоснежный сахар и воду в пропорции 2:1. К примеру, 2 столовые ложки сахара и 1 столовую ложку теплой воды. Раствор рекомендуют налить в небольшую емкость, к примеру, в крышку и положить ее у плодовых деревьев либо клумб.

Важно помнить, что сахарную подкормку можно использовать не только весной, но и в течение всего лета и даже осенью.

Пчелы будут чаще прилетать на участок, чтобы полакомиться сахаром и отблагодарить хорошим опылением цветов.

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