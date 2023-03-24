Чем лучше накрыть теплицу: самый дешевый и надежный варианты

От микроклимата в теплице зависит и будущий урожай. Важно, чтобы покрытие выдерживало нагрузку и погодные условия, достаточно пропускало свет, рассеивало солнечные лучи и защищало от ультрафиолета. Обязательно следует выбрать материал, обладающий теплоизолирующими свойствами.

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Среди садоводов и огородников нет единого мнения относительно того, какое покрытие лучше. Одни каждый год натягивают пленку, другие – агроволокно, кто-то накрывает теплицу поликарбонатом, некоторые выбирают стекло. Чем лучше накрыть теплицу, разбирался OBOZREVATEL.

Можно ли накрывать теплицу пленкой

Полиэтилен – самый дешевый вариант для теплиц и парников. Можно выбрать одно- и двухслойную пленку. Обратите внимание, что двухслойная пленка хоть и более крепкая, но не так хорошо пропускает свет.

Основной плюс полиэтилена – его дешевизна. Среди минусов следует выделить недолговечность и низкую теплоизоляцию. Кроме того, под пленкой будет образовываться конденсат.

Стеклянные теплицы

Стекло хорошо пропускает свет. Это надежный и долговечный материал, если его правильно использовать. Однако стекло имеет низкую теплоизоляцию и не защитит растения от ультрафиолета и прямых солнечных лучей.

Плюсы и минусы агроволокна

Агроволокном называют разные материалы – агроспан, агротекс, спандбонд. Это нетканое полотно с сеткой и маленькими дырочками.

Агроволокно сравнительно дешевое, хорошо пропускает воздух и способно рассеивать свет. Также агроволокно защитит растения от ультрафиолета. В отличие от полиэтилена, агроволокно "дышит", поэтому конденсат образовываться не будет.

Среди минусов следует выделить плохую теплоизоляцию, незначительную пропускную способность и недолговечность материала.

Что такое поликарбонат для теплиц

Сотовый поликарбонат для теплиц имеет отличную теплоизоляцию. Он выдержит и заморозки и летнюю жару. Поликарбонат защитит растение от ультрафиолетовых лучей. Этот материал долговечен и легко монтируется.

Главный минус поликарбоната – непроницаемость. Теплицу нужно будет регулярно проветривать.

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