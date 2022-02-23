Украину ждут резкие похолодания: климатолог дала прогноз на март

По-весеннему тепло в Украине будет уже после 25 февраля. Однако это не принесет устойчивой погоды и территорию нашей страны в марте накроют холодные воздушные массы.

Как рассказала в комментарии "Телеграфу" климатолог, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, погода в первом месяце весны прогнозируется достаточно неустойчивой. Будут, как теплые дни, так и резкие скачки температуры вниз.

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В частности, она отметила, что если март начнется с потепления, то в средине месяца возможны волны похолодания.

Апрель, по словам Мартазиновой, будет непривычно теплым, под конец месяца температура местами повысится до +20.

Погода в мае будет характерной для этого периода, но в первой половине месяца будет наблюдаться дефицит осадков.

Напомним, о прохладной температуре в марте говорила также и метеоролог Вера Балабух. По ее прогнозу, первый месяц весны будет ветреным.

По данным "34 канала", который ссылается на синоптиков, в марте сохранится зимняя прохлада, а тепло придет уже в апреле.

Климатолог, ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины Светлана Бойченко предположила, что весна будет холодной, а март продолжит зимние тенденции. Первый весенний месяц начнется морозами и снегопадами, а также сильным колебанием температур. Солнце в марте якобы смогут увидеть только жители южных регионов страны.

Позже она сделала еще один прогноз, уточнив, что весна в 2022 году придет резко и принесет потепление без плавного перехода температур.

Народный синоптик Станислав Щедрин предупредил, что в марте возможно похолодание и даже небольшой снег.

В свою очередь в Укргидрометцентре сообщили, что в среду, 23 февраля, в Украине будет достаточно тепло. В центральной и восточной части страны – солнечно. В Одесской, Николаевской, Херсонской областях – до +10 градусов.

А западную часть страны накроют дожди и снег. Наибольшее число осадков в этот день прогнозируется на Закарпатье. Там же прогнозируется наиболее холодный день. Метеорологи предупредили, что днем там до +4, а ночью до -3.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Владимир Деркач рассказал, какой весны ждать украинцам.