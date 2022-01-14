Морозы, гололед и вьюга: синоптики предупредили украинцев о холодной весне

Весной украинцам придется встретиться с минусовыми температурами и снегопадами, а куртки не прятать аж до лета. Климат на планете продолжает меняться, и синоптики прогнозируют аномальную погоду для многих регионов Земли, в том числе и для территории нашей страны.

Как отметила в интервью КП Украина доктор географических наук, специалист по климату Светлана Бойченко, изменения климата это не обязательно жара, а необычные температурные и иные погодные явления в несвойственное для них время. Наиболее характерной чертой нынешнего климата специалист назвала резкое колебание температур.

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Она отметила, что говорить о том, какой точно будет погода в Украине весной еще рано, однако в общих чертах уже понятно, что она будет прохладной.

Бойченко указала, что ресурс world-weather.ru обещает в марте стабильный "плюс" от +5 в начале до +11 в конце месяца. В то же время, в Украинском гидрометеорологическом институте утверждают, что в первом месяце весны может быть холодно – с морозами, гололедом, вьюгами и заносами. Солнышко будет радовать разве только в южных областях, но и здесь возможны снегопады.

Согласно интернет-ресурсу wisemeteo.com, апрель будет сухим, но прохладным. В Киеве в этом месяце тоже холодно – максимум 9 градусов тепла и то в конце месяца. В восточных и южных областях в апреле будет теплее.

И в мае тоже не будет жарко. Средняя температура в этот месяц будет держаться на уровне +13+14 градусов, и пойдут дожди.

Однако Бойченко призвала не расстраиваться из-за столь "холодных прогнозов" и помнить, что в Украину все же придет лето. И, как отметила она, согласно прогнозам специалистов, оно может быть достаточно жарким.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые сообщили, какие города менее пострадают в случае изменения климата.