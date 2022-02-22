Весной Украину ждут опасные погодные явления: появился новый прогноз на март, апрель и май

В мае 2022 года украинцам придется столкнуться c очень сильными ливнями, мощными грозами, градом, шквалами и в некоторых районах даже смерчами. При этом настоящее весеннее тепло придет в апреле.

Как рассказал в комментарии "Телеграфу" народный синоптик Станислав Щедрин,в феврале будет сравнительно тепло и зимние морозы уже не возвратятся в этом сезоне. В то же время, он предупредил, что в марте возможно похолодание и даже небольшой снег.

Щедрин уточнил, что в феврале температура воздуха будет колебаться в пределах от -4 до +5 градусов в ночное время и на уровне 5-10 градусов тепла днем. Несколько прохладнее в этот период будет на севере страны.

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Первая половина марта мало чем будет отличаться от нынешней февральской погоды. Однако после 16 марта температура воздуха снизится, выпадут осадки – в части регионов даже снег. Такая погода продержится несколько дней.

Но уже с 19-20 марта придет тепло и солнечная погода.

"Такая синоптическая ситуация, вероятно, продержится до конца месяца", – сказал народный синоптик.

Апрель также начнется с незначительного похолодания. В это время столбики термометров будут колебаться днем от 6 до 12 градусов тепла, ночью – от 2 до 4. В этот же период возможны заморозки.

Однако, по словам Щедрина, уже с 5 апреля до середины третьей декады апреля установится почти летняя погода от +15 до +18 градусов. Тогда же на юге страны воздух прогреется до +24 градусов. В это же время на территории Украины возможны шквальные ветры, грозы и ливни.

"С 25 по 30 апреля снова придет волна похолодания, но уже без существенных осадков", – добавил Щедрин.

Народный синоптик отметил, что весь апрель на территории Украины будет сопровождаться порывистыми ветрами.

Что касается мая, Щедрин рассказал, что тот будет теплым. Но тогда же возможны шквалы, сильные ливни и даже смерчи.

Синоптик добавил, что первый месяц лета будет также богат на осадки.

Климатолог, ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины Светлана Бойченко считает, что весна в этом году придет ранее календарных сроков из-за глобального потепления. По ее словам, украинцы заметят резкий температурный переход.

Народный синоптик Владимир Деркач предупредил, что в марте возможны температурные "качели" днем от морозов до потепления. В мае же, по его прогнозу возможны сильные дожди.

Климатолог Вазира Мартазинова заявила, что в Украине март предвещает резкие похолодания, а в некоторых регионах даже со снегом. По-настоящему весеннее тепло, по ее словам, придет в этом году в апреле.

Как сообщал OBOZREVATEL, метеоролог Вера Балабух заявила, что погода весной 2022 года в Украине будет нестабильной.