В Украину резко придет весна: климатолог предупредила о нетипичной погоде

Весна в Украину придет резко, без плавного перехода от зимы к высоким температурам. Климат меняется, а потому в ближайшее время украинцы будут наблюдать нетипичную для нашей страны погоду.

Как рассказала в эфире программы "Новий день" на Радио НВ климатолог, ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Светлана Бойченко, весна в Украине сейчас начинается раньше, чем это было, например, во второй половине или в середине XX века. Специалист связывает изменения с общемировыми тенденциями.

Бойченко отметила, что весна в этом году начнется внезапно, без переходов и непостоянства, то есть "резко и сразу".

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По ее словам, Украина постепенно переходит в новый, не свойственный для нее климат, что в свою очередь, спровоцирует увеличение количества осадков уже предстоящим летом.

Ранее Бойченко предполагала, что весна будет холодной, а март продолжит зимние тенденции. Первый весенний месяц начнется морозами и снегопадами, а также сильным колебанием температур. Солнце в марте якобы смогут увидеть только жители южных регионов страны.

Также в СМИ озвучивали прогноз, согласно которому уже в конце весны в Украину может прийти жаркая погода и украинцы почувствуют настоящее лето. При этом температура поднимется до 28 градусов тепла.

А 2 февраля харьковский сурок Тимка спрогнозировал, что весна придет вовремя.

В свою очередь в Укргидрометцентре сообщили, что в пятницу, 4 февраля, в северной, центральной и южной части страны солнечно. Средняя температуры при этом составит -2 градуса. На юге страны в этот день ожидается температура со знаком +. На западе страны и на востоке выпадут осадки в виде дождя и снега. Холоднее всего в пятницу будет в Черниговской и Киевской областях. Там днем до -4 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики рассказали, каких температур следует ожидать предстоящими летом и осенью.