Украинцев ждет еще одно испытание: к непогоде присоединится магнитная буря

В начале следующей недели, 10 и 11 апреля, на метеочувствительных украинцев будет влиять не только непогода. В течение этих двух дней компанию дождям составит магнитная буря.

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Об этом сообщает погодный сайт Meteoagent. К счастью, эта буря будет слабой, ее мощность, как сказано в прогнозе, составит всего четыре балла.

Как известно, магнитная буря – это возмущение геомагнитного поля нашей планеты. Они вызваны потоками заряженных частиц, выброшенных Солнцем.

В периоды бурь метеозависимым, беременным, а также пожилым людям и тем, кто имеет хронические болезни, следует особенно внимательно относиться к своему здоровью. У них в это время может ухудшиться самочувствие.

Так, в основном люди жалуются на головные боли и головокружение, тошноту, повышенное давление, боли в мышцах и суставах, бессонницу или наоборот сонливость, сильную слабость, обострение хронических болезней.

Советы врачей по улучшению самочувствия:

– Пейте больше жидкости, а также травяного и зеленого чая. Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.

– Употребляйте меньше жареной, острой и жирной пищи, при этом добавив в свой рацион больше сезонных овощей и зелени.

– Больше ходите пешком – легкая физическая активность не помешает.

– Регулярно проветривайте комнату и проводите больше времени на открытом воздухе.

– Постарайтесь меньше нервничать.

– Перед сном принимайте контрастный душ.

Напомним, что в апреле мощная магнитная буря придется на солнечное затмение. Календарь магнитных бурь на апрель вы найдете по ссылке.

Ранее мы рассказывали, что такое магнитные бури и как они возникают. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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