Приближается двухдневная магнитная буря: конец месяца готовит неприятные ''сюрпризы''

Конец марта подготовил жителям Земли неприятный сюрприз – на два дня нашу планету снова накроет магнитная буря. К счастью, она будет слабой.

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Возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце, прогнозируется на 30 и 31 марта. Об этом сообщает погодный сайт Gismeteo.

Предыдущая буря, которая ощущалась в воскресенье, тоже была слабой, а вот двумя днями раньше были зафиксированы умеренные колебания солнечной активности.

Как известно, магнитная буря – это возмущение геомагнитного поля нашей планеты. Они вызваны потоками заряженных частиц, выброшенных Солнцем.

Причин того, что большое количество заряженных частиц попадает в окружающее пространство, есть несколько – это корональные дыры, выбросы корональной массы и солнечные вспышки. После того, как частицы высвободились, их подхватывает солнечный ветер и во всех направлениях на очень большой скорости.

Часть частиц летит и в сторону Земли, однако у нашей планеты есть сильный купол – магнитное поле, защищающее все живое от опасных космических явлений. Летящие от Солнца частички сталкиваются с этим защитным "щитом", после чего магнитное поле Земли начинает колебаться.

Так что магнитные бури – это последствия реакции магнитного поля нашей планеты на раздражители из космоса.

Люди, страдающие метеозависимостью (а таких на Земле немало), в этот период могут испытывать ухудшение самочувствия. То же касается пожилых людей, беременных и людей с хроническими заболеваниями. Часто во время магнитных бури они жалуются на головные боли, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость и бессонницу.

Ранее OBOZREVATEL предупреждал, что март 2023 года отметится магнитными бурями, которые могут отрицательно повлиять на организм человека. Больше всего страдают люди старшего возраста, у которых патологические погодные реакции обычно проявляются нарушением деятельности сердечно-сосудистой системы.

Что делать, чтобы легче пережить период магнитных бурь, читайте по ссылке.

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