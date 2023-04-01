Мощная магнитная буря придется на солнечное затмение: календарь магнитных бурь на апрель

Второй месяц этой весной начнется с магнитной бури средней силы. Она начнется 1 апреля и продлится два дня – до 2 апреля включительно. В целом в апреле прогнозируют несколько слабых и одну сильную магнитную бурю.

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Об этом сообщает погодный сайт Meteoagent. Отметим, что прогнозы по магнитным бурям рассчитывают с помощью спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру.

После этого, с 3 по 9 апреля, на Солнце должно быть относительно спокойно, так что значительных возмущений магнитного поля Земли ожидать не стоит.

10 и 11, а также 16 и 17 апреля снова ожидаются магнитные бури средней силы (их сила, как и в начале месяца, будет составлять четыре балла).

Сильная магнитная буря накроет Землю 20 и 21 апреля. Согласно прогнозу, ее мощность будет достигать шести баллов. Отметим, что именно на 20 апреля придется и солнечное затмение.

После этого больше никаких событий не прогнозируется, но следует помнить, что эти данные приблизительны, потому что иногда изменения на Солнце могут быть неожиданностью даже для ученых.

Как известно, магнитная буря – это возмущение геомагнитного поля нашей планеты. Они вызваны потоками заряженных частиц, выброшенных Солнцем.

В периоды бурь метеозависимым, беременным, а также пожилым людям и тем, кто имеет хронические болезни, следует особенно внимательно относиться к своему здоровью. У них в это время может ухудшиться самочувствие.

Ранее мы рассказывали, что такое магнитные бури и как они возникают. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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