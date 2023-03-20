Цветок быстро погибнет: что нельзя делать с орхидеей

Орхидея – очень требовательное растение, быстро реагирующее на малейшие перепады температуры, освещения и влажности. Чем старше орхидея, тем меньший период она будет радовать вас цветами, однако, покупая орхидею, стоит отметить, что молодые орхидеи не цветут. При правильном уходе каждые 2 года растение дает в среднем 3 новых ростка.

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Часто самый большой вред растению цветоводы наносят при пересадке. Что нельзя делать с орхидеей, читайте в материале OBOZREVATEL.

Ошибки при пересадке

Для орхидей лучше всего подходят пластиковые емкости – в них растение будет иметь достаточное количество света и качественный дренаж, а воздух будет беспрепятственно попадать в корни. Если вы решите пересадить орхидею, не стоит лишний раз обрезать корни. Начинающие цветоводы иногда слишком "увлекаются" обрезкой, но на самом деле это комнатное растение долго наращивает корни.

Режим полива

Нельзя слишком заливать орхидею, ведь растение очень чувствительно к чрезмерной влажности. Эксперты советуют наполнить емкость, которая по размеру будет больше горшка с орхидеей и поставить в нее цветок на несколько часов. В воду должна быть погружена только часть горшка.

Но и пересушивать растение нельзя – так корни быстро засохнут, а листья увядают.

Орхидея загниет, если заливать водой все растение, включая листья и цветоносы.

Борьба с вредителями

Необходимо регулярно проверять растение на наличие вредителей. Также эксперты рекомендуют использовать удобрения: апельсиновое, молочное или лимонное.

Правильное освещение

Орхидеи любят свет, но под прямыми солнечными лучами их ставить не стоит. В теплое время года следует корректировать режим освещения, чтобы растение не "сгорело" от чрезмерной солнечной нагрузки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие растения нельзя ставить рядом с орхидеей.

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