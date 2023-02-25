Орхидея будет расти быстрее: какой горшок лучше выбрать для цветка

Чтобы орхидея быстро росла и радовала цветением, необходимо обратить внимание на емкость, в которую посажено растение. Важна не только на форма и материал горшка, но даже и цвет.

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В специализированных магазинах предлагают большой выбор вазонов – от пластиковых до стеклянных. В каком горшке орхидея будет расти лучше всего, читайте в материале OBOZREVATEL.

Пластиковые емкости

В правильно выбранном горшке у орхидеи будет свободный доступ воздуха к корням, достаточное количество света и качественный дренаж.

Чаще всего для орхидей покупают пластиковые емкости. Они недорогие, хорошо удерживают влагу, в холодное время года пластик не будет охлаждаться, а значит, растение не будет испытывать недостатка тепла. Корни в пластиковых горшках не будут прирастать к стенкам, а прозрачность обеспечит доступ солнечного света к корням.

Но не все так позитивно. Иногда при недостаточной перфорации корни могут иметь мало доступа к воздуху. Также эксперты говорят, что почти невесомые вазоны могут перевернуться в период активного цветения орхидеи.

И все же плюсы превосходят минусы в данном случае, так что эксперты советуют выбирать именно пластиковые емкости с двойным дном.

Стеклянные вазоны для орхидей

Стеклянные вазоны выбирают довольно часто, ведь они выглядят стильно в любом интерьере. Стекло обеспечивает попадание солнечного света на корни. Однако в стеклянных вазонах обычно отсутствуют дренажные отверстия для отвода воды, а для орхидей это жизненно необходимо. Влага может скапливаться на стенках горшка, создавая неблагоприятные условия для роста орхидеи.

Если вы все же избрали стеклянную емкость, положите в нее много дренажного материала и поставьте орхидею и помещение с низкой влажностью.

Глиняный горшок

Глиняные горшки хорошо пропускают воздух и распределяют влагу. Они имеют дренажные отверстия, достаточно стойкие и надежные.

Обратите внимание, что глиняные стенки быстро нагреваются на солнце, а из-за шероховатости материала корни орхидеи могут прирасти к горшку. Зимой есть опасность переохлаждения растения. От воды и удобрений на стенах могут скапливаться соли.

Вазон из керамики

Ровная гладкая поверхность стен керамического горшка не приведет к приращиванию корней к стенам. Основной минус состоит в том, что массивные стенки могут привести к переохлаждению растения, ведь тепло будет поступать только сверху.

Если вы выбрали керамический вазон, не ставьте его зимой на подоконнике, иначе орхидея просто замерзнет в таких условиях.

Почему важен цвет

Для орхидеи эксперты советуют выбрать прозрачный или белый горшок. Орхидеи очень чувствительны к температуре. Светлые цвета не будут сильно нагреваться под солнечными лучами.

Также OBOZREVATEL рассказывал, что рядом с некоторыми растениями орхидея не сможет нормально расти и развиваться. Если вы заметили, что ваша орхидея сбросила листья и начала засыхать – возможно причина в неправильном соседстве. Агавовые, араукариевые и перечные растения будут негативно влиять на орхидею.

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