Не будет цвести: какие растения нельзя ставить рядом с орхидеей

Чтобы орхидея регулярно радовала цветениям, нужно очень постараться и создать ей правильные условия. Это комнатное растение очень требовательно к освещению, уровню влажности и перепадам температуры.

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Иногда, даже если вы используете методы пробуждения почек, орхидея не реагирует на какие-либо попытки. О том, какие растения нельзя ставить рядом с орхидеей, читайте в материале OBOZREVATEL.

Орхидея – очень специфическое растение и цвести оно будет только при организации правильного ухода. Не следует забывать и об окружении. Рядом с некоторыми растениями орхидея не сможет нормально расти и развиваться.

Если вы заметили, что ваша орхидея сбросила листья и начала засыхать – возможно причина в неправильном соседстве. Агавовые, араукариевые и перечные растения будут негативно влиять на орхидею. Вы можете использовать все народные средства и покупать дорогие удобрения, но рядом с этими представителями флоры орхидея цвести не будет.

Заберите цветок подальше от кактусов, яблонь и груш. Правильное соседство – один из залогов длинного и регулярного цветения.

Важно также, чтобы температура, в которой растет орхидея, не опускалась ниже +16°C. Чтобы разбудить почки, эксперты советуют повысить уровень влажности. Следует регулярно опрыскивать растение, но контролировать качество и состояние субстата. Эксперты предлагают иногда устраивать для орхидеи "контрастный душ" или чуть-чуть опускать прозрачный горшок в емкость с водой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что орхидея очень любит цитрусовые удобрения. Приготовить апельсиновое удобрение очень просто.

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