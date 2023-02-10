Как определить возраст орхидеи дома и в магазине: простой способ

Часто случается, что орхидея быстро вянет даже при правильном уходе, освещении и режиме полива. Не помогают ни советы экспертов, ни удобрения, ни корректировка влажности.

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Причина может быть очень банальна – это возраст растения. OBOZREVATEL разбирался, как определить, сколько лет орхидее.

Как определить, сколько лет орхидее

Чем старше орхидея, тем более короткий период она будет радовать вас цветением.

На подоконнике эти комнатные растения могут жить не дольше 10 лет. За редкими исключениями при профессиональном уходе домашние орхидеи могут достигать возраста 15-20 лет.

Следует заметить, что молодые орхидеи не цветут. То есть, если вы приобретаете растение с цветами в магазине, ему уже точно больше трех лет. "Юные" орхидеи просто не дают бутонов.

Таким образом, чем пышнее орхидея – тем она старше. По подсчетам, каждые 2 года растение дает в среднем 3 новых ростка. Перечислив ростки, можно достаточно точно определить возраст орхидеи.

Орхидеи-рекордсмены

Кстати, в природной среде орхидеи – настоящие долгожители. В Лондонском Королевском ботаническом саду есть более 20 представителей этого вида, пересекших 100-летний рубеж. Вероятно, эти растения уже росли в саду, когда завершилась Первая мировая и точно "видели" начало Второй, они пережили все катаклизмы и катастрофы XX века и до сих пор вдохновляют посетителей сада своим цветением.

Еще 130 видов орхидей, по оценкам специалистов, имеют возраст более 50 лет, а 500 – цветут уже два десятилетия.

Столетние орхидеи – настоящие раритеты. В природной среде максимальный возраст орхидей не превышает 80 лет.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие растения нельзя ставить рядом с орхидеей.

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