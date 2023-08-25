Три самые неожиданные уловки, которые сделают ванную комнату сияющей

Чрезмерная влажность приводит к появлению в ванной комнате грибковых спор и плесени. Некоторые предметы интерьера , например, коврики, могут стать настоящими рассадниками бактерий. Регулярная уборка – залог сияющей и чистой комнаты.

Видео дня

Кроме стандартных лайфхаков, в том числе по приготовлению самодельных моющих растворов на основе соды и уксуса, в сети набирают популярность довольно неожиданные советы. В своем видео аккаунт Instagram Satisfying Cleaning поделился полезными советами от Анны Луизы (@anna_louisa_at_home).

Жесткая водопроводная вода оставляет на смесителях белые потеки, которые со временем превращаются в стойкий известковый налет. Отполировать краны поможет обычное детское масло. Натрите им предварительно отмытые от грязи и пыли смесители – и поверхности будут сиять.

Одной из причин появления плесени в ванной является постоянный конденсат, образующийся от перепада температур. Для предотвращения конденсата специалисты советуют использовать пену для бритья. Взболтайте пену, нанесите ее на зеркало и протрите остатки с помощью салфетки из микрофибры. Зеркало станет идеально чистым.

И напоследок – интересный лайфхак, который поможет избавиться от стойкого желтого налета в унитазе. В сети советуют попробовать таблетки для чистки зубных протезов. Две таблетки нужно растворить в воде и тщательно втереть в поверхность, используя ершик.

Кстати, часто для мытья унитаза используют обычный отбеливатель, однако он не всегда справляется с проблемой. Более эффективными будут средства на основе кислот: лимонная кислота или уксус. Какие еще средства отмоют самые стойкие пятна – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, можно ли чистить ванную средством для мытья унитаза.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.