Как отчистить унитаз от пятен и сделать его свежим и блестящим: гениальный лайфхак

Основная причина появления пятен и известкового налета на унитазе – жесткая водопроводная вода. Со временем грязь и налет скапливаются, начинается процесс размножения микробов, и очистить сантехнику становится очень трудно.

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Обычный отбеливатель не всегда справится с проблемой. Более эффективными будут средства на основе кислот: лимонной кислоты или уксуса. Издание Express рекомендует использовать кока-колу для очистки унитаза.

Эксперт по уборке Сара Демпси и интерьерный дизайнер Вики Фостер предложили действенный лайфхак, который отмоет известковый налет и грязь всего за 10 минут. Агрессивные химические средства при этом не понадобятся. Очищающие свойства колы помогут сделать туалет свежим и блестящим.

Шаг 1. Возьмите бутылку колы и налейте напиток на наиболее загрязненные места в унитазе.

Шаг 2. Средству нужно время, чтобы подействовать. Оставьте колу впитываться в поверхность примерно на час, периодически повторяя процедуру.

Шаг 3. Очистите унитаз ершиком.

"Кола быстро и качественно удалит стойкие пятна на унитазе и сделает его свежим и чистым", – отметили эксперты.

Кола содержит немало кислот, в частности фосфорную и лимонную, потому этот газированный напиток часто используют как чистящее средство.

Еще один эффективный способ избавиться от известкового налета – сделать примочки из лимонной кислоты. Пакетик лимонной кислоты следует растворить в стакане воды, смочить в средстве полоску туалетной бумаги и поместить ее на пятна. Через несколько часов потрите пятна ершиком и смойте воду. Либо можно просто всыпать лимонную кислоту в чашу унитаза. Двух пакетиков будет достаточно. Спустя 3-4 часа чистим сантехнику ершиком и ополаскиваем водой.

Кстати, уксусная кислота подойдет для умеренно загрязненных поверхностей. Для чистки унитаза ее рекомендуется смешивать с солью или содой. Детальнее о пропорциях – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, можно ли чистить ванную средством для мытья унитаза.

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