Можно ли чистить ванную средством для унитаза: какие будут последствия

Есть одна распространенная ошибка, которую часто допускают при уборке ванной комнаты. Речь идет о мойке акриловых, стальных и чугунных эмалированных поверхностей ванн средствами, предназначенными для чистки унитазов.

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Казалось бы, это поможет существенно сэкономить время и быстро отмыть поверхность ванной от налета. Почему лучше не чистить ванную средствами для унитазов – читайте в материале OBOZREVATEL.

Начнем с самого простого. Каждое средство имеет инструкцию по применению. Производитель, таким образом, защищает себя от необоснованных претензий и предостерегает не использовать средство не по назначению. То есть, если на этикетке средства написано, что оно предназначено для чистки унитаза – не следует пытаться очистить им ванную, кухонную раковину или другие поверхности.

Даже в экстренных случаях, когда следует срочно вымыть ванну, а специального средства под рукой нет, от использования жидкости для унитаза следует отказаться. Эмаль ванной может просто не выдержать агрессивного действия химического состава. Особенно это касается акриловых покрытий.

Дело в том, что средства для унитаза действительно могут быстро очистить поверхность ванной. И вам даже может показаться, что идеальное средств найдено. Но уже после нескольких использований эмаль начнет тускнеть. Более того, поверхность станет шершавой и неровной, появятся царапины и трещины.

А вернуть ванне белый цвет и не повредить эмаль помогут простые лайфхаки из доступных ингредиентов. К примеру, можно приготовить раствор из уксуса, воды и пищевой соды. В каких пропорциях нужно смешать ингредиенты и правильно мыть ванну – читайте в материале.

Кроме того, если вовремя и регулярно не мыть смесители, на них может появиться известковый налет, от которого трудно избавиться с помощью обычных средств. Минеральные соли, содержащиеся в составе воды, осаждаются на поверхностях, образуя плотный слой отложений.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, чем натереть смесители в ванной, чтобы они долго сияли.

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