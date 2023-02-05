Самая грязная вещь в ванной комнате, которую все забывают чистить: это рассадник бактерий и плесени

В ванной комнате есть одна самая грязная вещь, которая, по последним исследованиям, является просто рассадником бактерий и плесени. А все дело в том, что, делая уборку, мы обычно забываем ее тщательно вычищать.

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Речь идет о коврике для ванной. Эксперты советуют стирать их не реже одного раза в неделю. Детальнее рассказало издание The Sun.

Учитывая тот факт, что коврики обычно моют гораздо реже, чем это необходимо, они становятся очагами микробов.

Уоррен Кинлох, британский эксперт по Bathroom Deal, отметил: "Неутешительная статистика показывает, что коврики моют иногда только один-два раза в год, оставляя их полностью покрытыми бактериями и плесенью в волокнах". Этого катастрофически недостаточно.

Влажность, образующаяся в ванной комнате при принятии душа, создает идеальную среду для размножения бактерий и плесени.

Уоррен Кинлох предупредил, если вы выйдете из душа на грязный коврик, микробы перейдут на ваши ноги. Он рекомендует стирать тканевые коврики 1-2 раза в неделю, чтобы максимально избавиться от бактерий.

Для стирки можно использовать разбавленный раствор воды и белого уксуса, который избавит от грязи и неприятного запаха.

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