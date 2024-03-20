Страна сплошного 'нельзя': запреты в СССР, о которых вам не скажет ни один фанат 'совка'

Советский Союз часто вспоминается сторонниками того режима, как страна с множеством возможностей и социальных гарантий. Наверное, вы неоднократно слышали от них и о самом вкусном советском мороженом, и о ветчине по три копейки, но о жестком ограничении прав человека узнали уже из книг по истории.

За кулисами утопической советской картинки скрывалась жесткая цензура и множество абсурдных запретов. О них подробнее рассказал блоггер и исследователь быта в СССР Максим Мирович.

На самом деле неудивительно, что фанаты СССР не могут посмотреть на него трезво и признать, что жизнь в совке была не лучшей. Большинству людей действительно могло казаться, что жизнь в Советском Союзе легкая и беззаботная, потому что они никогда не видели альтернатив.

Путешествия за границу

Вспомните, с каким упоением бывшие граждане СССР вспоминали свои поездки в другие страны. Это и не удивительно, потому что тогда уехать было невероятно тяжело и, как следствие, около 98% людей никогда не видели ничего, кроме "совка", однако знали кучу слухов о "загнивающем Западе".

Без так называемого разрешения от власти и наличия "оснований для выезда" уехать было невозможно. Лишь те, кто должен был ехать на научные конференции, симпозиумы или в тур по комсомольской линии, могли увидеть мир.

Кроме того, перед поездкой нужно было пройти множество проверок, чтобы власти окончательно решили, могут ли они выпустить своего крепостного за границу.

Передвижение внутри СССР

Могло бы показаться, что если нельзя уехать за границу, то по СССР можно было передвигаться свободно, но нет. Конечно, люди могли пойти в пешее путешествие в горы, лес и т.д., однако переехать по собственному желанию в Москву, Минск или Киев было невозможно.

Для этого и был создан институт "прописки". Он практически запрещал свободное передвижение без, к примеру, открепительных бумаг от помещика с работы.

А для выезда за пределы села людям вообще приходилось брать разрешение в сельсовете. Причем поездка должна была в любом случае длиться не дольше 30 дней.

Критика власти

После того, как к руководству СССР пришли большевики, было запрещено каким-либо образом критиковать власть. Существовала даже настоящая уголовная статья за "антисоветскую агитацию".

Тогда нельзя было высказывать свои мысли относительно системы даже на кухне собственного дома, потому что соседи по коммуналке могли донести. Если вы предположили, что в стране могут быть какие-то проблемы, то вы, вероятно, скрытый антисоветчик.

Бизнес

Единственным бизнесменом в СССР было государство, поэтому все предприниматели были объявлены "нахлебниками и спекулянтами" и поставлены вне закона. Люди никак не могли реализовать свое право на самозанятость, потому что власть лучше знает кто, где и на кого должен работать.

Те, кто пытался заниматься перепродажей товаров, назывались "спекулянтами". С ними государство вело отдельную борьбу, хотя и само занималось подобной деятельностью. Только оно покупало товары за границей и перепродавала их на внутреннем рынке.

Валюта

Сам СССР имел валютные запасы, потому что и покупал за границей товары, и сам продавал сырье, но обычным гражданам иметь валюту было строго запрещено. Человек, у которого есть деньги, может начать чувствовать себя свободным и захотеть в любой момент уехать из страны. Потому за хранение иностранной валюты была предусмотрена уголовная статья.

В позднем СССР "самой крепкой валютой" называли алкоголь, бутылками с которым рассчитывались за работу с врачами, сантехниками и т.д.

Книги

Возможно, вы слышали миф о том, что СССР был страной, где многие читают. Он появился из-за подсчета общего количества проданной населению макулатуры, которой было немало из-за того, что государство имело монополию на печатание книг и снабжало население кучей хлама в красивых обложках.

В СССР издавалась преимущественно скучная классика и научная литература. А о мировой популярной литературе типа Кафки, Оруэлла и Бертрана Рассела советские граждане совсем не слышали.

Кроме того, даже некоторые советские писатели были под запретом. Все это оставило огромную интеллектуальную брешь в жизни целых поколений.

Образование

Несмотря на все мифы, все же получить бесплатное образование в СССР было невозможно. С 1940 года обучение в столичных школах стоило 200 рублей в год, в провинциальных – 150, а за вузы платили в 2 раза дороже.

Во времена правления Хрущева прямую оплату за обучение в вузах действительно отменили. Однако после выпуска студент должен был в обязательном порядке отработать 2 года по распределению. Конечно, отказаться от этого было нельзя.

Недвижимость

Свободного рынка недвижимости в СССР не было. То есть, нельзя было ни купить квартиру, ни продать собственную. Таким образом, советские граждане были лишены неотъемлемого права на частную собственность.

Однако впоследствии в позднем СССР можно было продавать кооперативные квартиры, но только членам кооператива. Также существовали так называемые "косвенные продажи", когда люди самостоятельно договаривались об обмене, в результате чего одна из сторон получала негласную денежную компенсацию. Но все это было вне закона.

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