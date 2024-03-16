Почему в СССР цену набивали прямо на товарах: контроль был везде

Для людей, выросших в Советском Союзе, привычным явлением было видеть цены, набитые прямо на товарах. Эта практика пока может показаться странной, но тогда она имела несколько причин.

OBOZ.UA собрал информацию и подготовил материал о том, почему в СССР не было бумажных ценников в магазинах. Тогда цена, написанная прямо на продуктах, была не только способом обозначения стоимости, но и частью тотального контроля со стороны империи.

Плановая экономика

В настоящее время в Украине рыночная экономика. Это означает, что на рынке существует множество производителей различных товаров, устанавливающих цены в зависимости от качества товара, спроса, предложения и т.д. А в СССР она была плановой. То есть единственным поставщиком продукции в магазины была власть. Она была единственной, кто контролировал производство, распределение товаров и их стоимость. Фиксация цен позволяла регулировать спрос и предложение на рынке, поэтому в бумажных ценниках просто не было необходимости. Товары всегда стоили одинаково.

Борьба со спекуляцией

Руководство СССР самостоятельно определяло цену на товары и не всегда считалось с их реальной себестоимостью, потому что пыталось сделать их доступными для всех, чтобы формировать у граждан впечатление о доступности и достатке.

Поэтому вполне вероятно, что нашлись бы люди, которые хотят перепродать дешевые вещи и продукты подороже. Но гравировка цены непосредственно на товарах не позволяла заниматься таким видом заработка.

Социальное равенство

Советская власть пыталась сделать людей в обществе равными и одинаковыми. Поэтому не удивительно, что помимо одинаковых обязанностей она стремилась обеспечить гражданами и одинаковыми правами. Считалось, что фиксация цен способствовала уменьшению социального неравенства, поскольку все люди независимо от их статуса покупали товары по одинаковой цене.

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