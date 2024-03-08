Почему СССР называют 'совок': история происхождения слова и кто его автор

Термин "совок" прочно засел в нашем лексиконе, став не просто словом, но и символом целой эпохи. Им описывают не только советский период, но и определенный тип мышления и поведения, которые унаследовали некоторые люди того времени.

Источники термина "совок" уходят в глубины советской истории. OBOZ.UA собрал информацию о его значении и происхождении.

Термин "совок" имеет довольно отрицательную окраску и используется для критики и высмеивания определенных аспектов советской жизни.

В словарях новороссийского сленга и жаргона слово "совок" появилось в 1990-1991 годах, но достоверно неизвестно от чего именно оно пошло и кто его автор. Однако есть несколько версий.

Аббревиатура

Существует мнение, что "совок" – это аббревиатура от словосочетания "Советская оккупация". Якобы она появилась в 70-х годах среди фарцовщиков и диссидентов.

Однако научного подтверждения эта версия не имеет, как и мнение о том, что первая часть термина "совок" произошла от "советский", а суффикс "ок" добавили лишь потому, что у него отрицательная окраска.

Авторы

Согласно данным из открытых источников, в газете "Вечерний Минск" от 14.08.2000 указано, что слово "совок" ввел советский певец Александр Градский.

Якобы, во время того, как он с друзьями пил водку на детской площадке, ему не хватило стакана, поэтому Градскому пришлось пить из детской лопатки. Тогда он и сравнил пластиковый совок с союзом.

Также есть версия, что автор термина писатель и философ Михаил Эпштейн. В период перестройки он выпустил книгу "Большая Совь". Это было карикатурой на "Великую Русь", где все герои были птичками – совами. Они очень напоминали граждан СССР своими повадками и привычками, а называли их "совичами" и "совками".

"Слово распространилось потому, что оно было связано с названием страны, гражданства, совой/советской идентичности – на фоне суффикс "ок" придал слову то фамильярно-неформальное звучание, которое вообще присуще этому суффиксу", – объяснил Михаил Эпштейн, когда выступал с фрагментом книги на BBC.

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