Способ для ленивых: что убрать в квартире, если совсем нет желания

Регулярная уборка – залог чистой и опрятной квартиры. Но иногда совсем нет ни времени, ни желания заниматься очищением поверхностей, мытьем посуды и удалением пятен.

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Эксперт и писательница Кэй Си Дэвис советует придерживаться правила пяти шагов. Детальнее рассказало издание NPR.

В недавнем интервью Life Kit Дэвис поделилась интересным методом уборки. Простые советы помогут быстро очистить комнату от мусора и хлама. "Вы существуете не для того, чтобы служить своему пространству. Ваше пространство существует, чтобы служить вам. Единственное, что имеет значение – счастливы ли вы себя в своем доме и комфортно ли вам в нем жить", – рассказала о своей философии Дэвис.

Шаг 1

Начало уборки эксперт советует начать со сбора мусора. Просто возьмите пакет и обойдите с ним все комнаты в доме, собирая хлам.

Шаг 2

Теперь переходим к мытью посуды. Можно использовать магазинные средства или попробовать народные лайфхаки. Идеально с грязью справится лимонный сок и белый уксус. Пищевая сода эффективно отмоет все виды загрязнения на посуде и на рабочих поверхностях на кухне. Еще ее можно использовать для устранения неприятного запаха из холодильника.

Шаг 3

Соберите вещи, если они беспорядочно разбросаны по комнатам. Грязные забросьте в корзину для белья, для уже ношеных, но еще чистых по возможности выделите отдельный бокс в шкафу. Деликатные вещи лучше стирать вручную – это поможет предотвратить повреждение тканей и растяжение волокон. Для большинства вещей подойдет любое стандартное жидкое или порошковое моющее средство. Для тонких тканей может потребоваться более мягкий и щадящий вариант. Используя стиральную машинку, следует выбрать режим эко – он потребляет наименьшее количество энергии и воды, что позволяет ежемесячно экономить. Кроме того, популярные в настоящее время биопорошки содержат специальные ферменты, которые теряют действие при температуре выше 30 °C.

Шаг 4

Уберите вещи на свои места: книги – на полки, обувь – в шкаф, конструктор и игрушки – в специальные ящики, полотенца – в ванную и т.д.

Шаг 5

Со временем в доме скапливаются мелкие вещи, которые тоже нужно как-то упорядочнить. Дэвис предлагает собрать все вещи, которым нет места, и положить их в отдельную корзину.

Метод пяти шагов предусматривает также "отложенную" или косметическую уборку. Соберите грязную одежду в стиральной машинке, посуду – в раковине, мусор – в пакет, мелкие вещи – в корзину, а затем, когда появится время и желание – завершите уборку.

Кстати, эксперты также советуют способ уборки под кодовым названием 20/10. Он не подойдет для экстренных случаев, когда порядок в доме следует навести в короткие сроки, однако пригодится, если у вас есть длинные выходные, которые вы можете посвятить уборке. Детальнее о методе – читайте в материале.

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