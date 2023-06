Дом будет чистым, а вы не устанете: как работает метод уборки 20/10

Регулярная уборка – залог чистого и опрятного дома. Речь не только об эстетическом аспекте: некоторые поверхности могут стать настоящими рассадниками бактерий, если их вовремя не отмывать.

Каждый устанавливает удобный для себя режим и график уборки. Эксперты NBC News предложили попробовать метод 20/10. Он не подойдет для экстренных случаев, когда порядок в доме следует навести в короткие сроки, однако пригодится, если у вас есть длинные выходные, которые вы можете посвятить уборке.

Правило 20/10

Эксперт по уборке и автор книги "You're Better Than Your Mess" Рэйчел Хоффман советует не слишком увлекаться так называемой марафонской уборкой.

Правило 20/10 состоит в том, чтобы делать короткие перерывы между делами: 20 минут на уборку, 10 минут – на отдых.

"Установите таймер и начинайте уборку. Когда таймер даст звуковой сигнал, следует просто остановиться и переключиться на другое дело. Можно почитать новости в соцсетях, выпить чашку чая, вывести на прогулку собаку или сделать маску для лица. Затем, отдохнув, вы снова возвращаетесь к уборке", – предложила Рэйчел.

Название 20/10 – условное. Можно устанавливать любые удобные интервалы: 30/15, 15/5 и т.д.

"Ваш дом будет чистым, а вы при этом не будете чувствовать себя истощенными и уставшими. К тому же успеете сделать много дополнительных дел или даже позаботиться о себе, выделив время на косметические процедуры", – отметила Рейчел.

Основная суть метода также состоит в том, чтобы сосредотачиваться на мелочах. Сначала нужно застелить кровать, затем приготовить завтрак, помыть посуду, вытереть пыль – и далее по списку.

В основе качественной уборки – систематичность и регулярность. Специалисты советуют не переходить в другую комнату, не убрав первую и начинать и заканчивать уборку в одном месте комнаты (принцип круга).

Кстати, между опрятностью и чистотой есть разница. Вы можете помыть посуду, вытереть пыль и до блеска отчистить поверхности, но где-попало разбросанные вещи, чашки на столе и игрушки на полу сделают комнату неопрятной с виду.

