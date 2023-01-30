Какой режим стирки самый экономный: тратится меньше воды и энергии

При регулярной стирке тратится много электроэнергии. Конечно, если в семье есть дети, без этого не обойтись. Но некоторые режимы на стиральной машинке эксперты не рекомендуют использовать. Например, экспресс-режим подходит не для всех тканей и делает стирку более энергоемкой.

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Чтобы вещи хорошо отстирались, необходимо оптимальное сочетание трех основных составляющих – времени, воды и температуры. Издание Express разбиралось, какой режим стирки наиболее экономичен.

Эко-режим стирки

Выбор эко-программы позволит уменьшить использование электроэнергии, обеспечивая те же результаты очистки.

Шалика Хонда, эксперт Beko и менеджер по маркетингу наиболее продаваемой крупной бытовой техники в Великобритании, рекомендует настроить стиральную машину именно на этот режим.

Эко-режим позволяет использовать меньше воды и энергии, хотя стирка осуществляется в течение более длительного периода времени.

90% потребления энергии стиральной машиной приходится на нагрев воды. Вращение барабана потребляет очень мало энергии по сравнению с этим.

Стирка при более низкой температуре потребляет до 59% меньше энергии, что может снизить счета за электричество и воду.

Ручные настройки стиральной машинки

Если на стиральной машинке вы не нашли эко-режим, попробуйте настроить его самостоятельно. Это очень просто. Установите температуру 30 °C.

"Хорошие стиральные порошки сегодня эффективны при низких температурах, поэтому нет необходимости стирать в горячей воде, если это не что-то вроде нижнего белья или полотенец", – отметила Паула Куази, эксперт по экологичной уборке.

Кроме того, популярные ныне био-порошки содержат специальные ферменты, которые теряют действие при температуре выше 30 °C.

И, конечно, перед стиркой следует убедиться, что у вас накопилось достаточное количество одежды для загрузки стиральной машины. Нет смысла стирать лишь несколько вещей.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как отстирать вещи, если у вас жесткая вода.

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