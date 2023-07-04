Если нет машинки: как правильно стирать одежду и белье вручную

Ручная стирка, как правило, предназначена для деликатных вещей. Прежде всего посмотрите на этикетку – на ней обычно содержатся инструкции по уходу за тканью. При ручной стирке можно использовать народные лайфхаки, например соль или лимонный сок. Природные ингредиенты эффективно удалят грязь, смягчат ткань и предотвратят потерю цвета.

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Выстирать нижнее белье, футболку или свитер вручную можно, когда стиральная машинка недостаточно заполнена. Как правильно стирать одежду и белье, рассказало издание Good Housekeeping.

Основные советы для ручной стирки

Кэролайн Форте, исполнительный директор лаборатории уборки Good Housekeeping Institute, рассказала, что ручная стирка поможет предотвратить растяжение волокон. Для большинства вещей подойдет любое стандартное жидкое или порошковое моющее средство. Для тонких тканей может потребоваться более мягкий и щадящий вариант.

При необходимости обработайте пятна. Для этого кончиками пальцев осторожно вотрите пятновыводитель или жидкое моющее средство. Избегайте трения – это может повредить ткань.

Шерсть, шелк и одежда ярких цветов лучше стирать при низких температурах.

Поскольку отжим может повредить деликатные ткани, осторожно поднимите одежду обеими руками и аккуратно выжмите как можно больше воды. Затем эксперты советуют положить одежду на впитывающее полотенце и скручивайте полотенце и одежду вместе, пока вода не впитается. Чтобы трикотажные изделия не растягивались, выложите их ровно для высыхания.

Как стирать бюстгальтеры и деликатное белье вручную

Бюстгальтеы и белье рекомендуют стирать вручную. Наполните емкость или теплой водой, если на этикетке по уходу не указана другая температура воды. Прежде чем погружать нижнее белье, убедитесь, что моющее средство полностью растворилось.

Замочите бюстгальтер в мыльной воде минимум на 15 минут, затем прополощите. Чтобы избавиться от избытка воды, осторожно выжмите чашечки и промокните их полотенцем.

Как стирать свитера вручную

Для большинства свитеров подойдут теплая вода и мягкое моющее средство, однако перед стиркой обязательно проверьте рекомендации на этикетке. Свитера не следует тереть, иначе волокна могут повредиться или потерять форму. Моющее средство следует осторожно втирать пальцами в пятно. Выверните свитер и оставьте замачиваться минимум на 10 минут. Затем прополощите в проточной воде, выжмите и высушите на открытом воздухе.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как стирать белую одежду и ухаживать за ней.

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