Как коты выбирают, с кем спать: это не всегда хозяин

Если вы хотите засыпать под ласковое кошачье мурлыканье, а ваш любимец упрямо не идет к вам в постель – не огорчайтесь, не всегда дело в том, что кот вас не любит. Кошки выбирают, где спать ночью, учитывая несколько нюансов.

Видео дня

Кошка может быть очень привязана к вам, но это не помешает ей приходить в постель к другому члену семьи. Кого больше любят кошки и как животные выбирают, с кем спать, разбирался OBOZREVATEL.

Вы можете кормить, баловать, выгуливать, вычесывать, лечить, обожать кота, но когда дело доходит до сна – он будет категорически отказываться лежать в вашей постели. Сразу успокоим – то, что кот не желает с вами спать, не значит, что он вас не любит или не признает вас хозяином.

Для кота важно, чтобы в комнате, где он спит, было тепло, тихо и безопасно. Если ваша кровать стоит у окна, или под кроватью вы всегда прячете пылесос, которого животное боится – кот может не чувствовать себя защищено в вашей спальне, поэтому ночью будет выбирать постель другого члена семьи.

Как правило, кот приходит спать к тому, с кем проводит больше времени. Не последнюю роль играет и доверие. Если ваш кот не любит развлечений и прикосновений, а вы постоянно его этим раздражаете – вряд ли он придет к вам спать ночью.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, почему коты, которые мило и сладко спали целый день, ночью начинают "летать" по квартире и громко мяукать.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.