Придется выбросить: названа температура, при которой нельзя стирать вещи

Многократные и частые циклы стирки приводят к тому, что вещи становятся тусклыми и теряют цвет. Причиной может быть неправильно подобранный порошок, слишком жесткая вода или использование химических средств.

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Но, по словам специалистов, чаще всего вещи портятся из-за неправильно установленной температуры стирки. При какой температуре нельзя стирать вещи – читайте в материале OBOZREVATEL.

Есть мнение, что лучше стирать вещи в горячей воде. Так жир и загрязнение быстрее растворятся под воздействием высоких температур. На самом деле единственное, чего можно достичь стиркой в слишком горячей воде – это эффекта испорченных вещей.

Поэтому, выбирая температуру на стиральной машинке, не включайте слишком высокие отметки. Эксперты говорят, что только детские рубашки или постельное белье можно стирать при температуре 90 градусов. Остальные вещи просто испортятся.

Оптимально стирать вещи при температуре 30 градусов. Это сэкономит электроэнергию и не повлияет на состояние одежды.

Кстати, экспресс-режим подходит не для всех тканей и делает стирку более энергоемкой. А экономичный режим позволяет использовать меньше воды и энергии, хотя стирка осуществляется в течение более длительного периода времени. 90% потребления энергии стиральной машиной приходится на нагрев воды. Вращение барабана потребляет очень мало энергии по сравнению с этим. Стирка при более низкой температуре потребляет до 59% меньше энергии, что может снизить счета за электричество и воду.

Кроме того, популярные ныне био-порошки содержат специальные ферменты, которые теряют эффективность при температуре выше 30 °C.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как долго можно оставлять мокрое белье в стиральной машинке.

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