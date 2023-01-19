Какой режим в стиральной машинке использовать не надо: одежда останется грязной

Большинство стиральных машин предлагают несколько циклов стирки. И едва ли не самым популярным является быстрый режим. Главное преимущество экспресс-режима в стирке белья за рекордно короткое время.

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Конечно, это может существенно сэкономить ваше время. Однако эксперты издания Sante plus утверждают, что этот режим не всегда оправдывает себя. Некоторые программы могут оказаться непригодными и нанести непоправимый вред белью.

В чем недостатки экспресс-режима стирки

В зависимости от модели стиральной машины экспресс-режим занимает от 15 до 60 минут.

Это включает в себя цикл стирки, полоскания и отжима и больше подходит для небольшого количества белья. Тем не менее, экспресс-функция имеет недостатки.

Быстрая программа не гарантирует чистоты белья. Некоторые стойкие пятна трудно удалить за столь короткое время стирки при низкой температуре. Температурная настройка +35°C не позволяет дезинфицировать простыни, нижнее белье, полотенца, одежду для младенцев. Для них требуется минимальная температура +60°C.

Быстрый режим делает стиральную машину более энергоемкой. При его активации активно используется нагревательный элемент машины. Чтобы быстрее нагреть воду тратится больше энергии.

Если вы хотите сэкономить, лучше перейти на экономный режим стирки.

Экспресс-стирка не подходит для всех тканей. Некоторые из них нуждаются в специальной обработке. Выбрав быстрый режим, можно легко повредить белье. Это касается, например, некоторых деликатных тканей, таких как шерсть, шелк или кружево.

Экспресс-программа безусловно экономит время и хорошо справляется с не слишком загрязненным бельем. Но деликатные вещи, постельное белье и детскую одежду лучше стирать при стандартном более длительном режиме.

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